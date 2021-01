Privée de job avec des jeunes à cause de photos

Tara Gins, cycliste professionnelle de 2016 à 2020, allait entamer sa reconversion professionnelle. La Belge de 30 ans avait trouvé un accord verbal pour devenir directrice sportive d’une équipe de moins de 23 ans de son pays. Mais au dernier moment, le job lui est passé sous le nez. La raison? Des photos jugées «inappropriées» prises dans le cadre de la réalisation d'un calendrier.

Un des parents des coureurs de l’équipe en question a menacé d’aller voir les sponsors avec ces anciennes photos, affirme le site 7sur7. Finalement, la formation cycliste a retourné sa veste, provoquant l’ire de la Belge, qui n’a pas mâché ses mots dans une story postée sur Instagram.

«J’ai été littéralement agressée»

«Apparemment, une photo est plus importante que mes capacités ou mon expérience. Je ne peux pas devenir directrice sportive en raison de photos qui datent d’il y a un an et qui ne sont pas du goût de tous. Ma vie privée est ma vie privée, explique-t-elle. Je m'en fiche maintenant de ne pas avoir eu le job. C'est probablement mieux ainsi. Je ne veux pas travailler avec des gens qui ne prennent pas en compte mes compétences et suivent les autres comme des moutons».

Tara Gins a ensuite dénoncé le sexisme existant dans le monde de la petite reine: «Durant toutes les années où j'étais coureuse, j'ai connu beaucoup de choses négatives de la part de soigneurs ou de membres du staff. J’ai été littéralement agressée. Un mécanicien m’a suivie dans la douche, un chef d’équipe m’a embrassée, j’ai eu droit à des commentaires très inappropriés. Je me suis toujours battue contre ça», déplore la Belge.

Avant de poursuivre: «J’ai arrêté de courir aujourd’hui et je veux faire mon propre truc, saisir des opportunités. Et ça m’échappe à cause d’imbéciles qui pratiquent visiblement le deux poids, deux mesures. Apparemment, on peut se permettre beaucoup plus de choses quand on est un homme dans ce milieu», conclut-elle.

(L'essentiel/pac)