Les frères Izagirre ont chuté lourdement à vélo

Ion et Gorka Izagirre se souviendront longtemps de leur première compétition disputée avec l’équipe Astana. En ce début d’année, les deux frères ont participé à un cyclo-cross en Espagne. La course des Espagnols a été marquée par une chute spectaculaire, l’aîné Gorka entraînant le cadet Ion dans son malheur.

En bas d’une descente piégeuse, Gorka a heurté la rambarde d’un étroit pont en pierre, sur la gauche du chemin. Arrivant juste derrière, son frère n’a pu l’éviter, du fait de l’étroitesse des lieux, et a glissé à son tour.

Plus de peur que de mal finalement pour les Basques de 31 et 29 ans. «Malgré une chute violente, Ion et Gorka Izagirre ne sont pas sérieusement blessés», a indiqué l’équipe Astana sur Twitter. L’aîné a tout de même dû se faire poser quatre points de suture au sourcil mais cela «n’affectera pas son début de saison», selon la formation kazakhe.

Despite a hard crash during a cyclo cross race today, Ion and Gorka Izagirre are not seriously injured. Gorka only has four stitches in his eyebrow, but this won’t affect his start of the season.