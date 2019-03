Offredo souffre d'une tétraplégie provisoire

Le cycliste Yoann Offredo, victime d'une lourde chute dimanche dans le GP de Denain, souffre d'une tétraplégie provisoire mais n'a pas de fracture ou de lésion à la moelle épinière, a annoncé lundi soir son équipe Wanty. «Les diverses radios et IRM passés à l’hôpital de Lille n’ont finalement révélé aucune anomalie», a déclaré le Dr Jelle Van Nieuwenhuyze, médecin de l'équipe belge.

«Le choc a cependant provoqué une tétraplégie provisoire et un mutisme qui s’atténuent progressivement depuis la chute. L’évolution est, jusqu’à présent, positive», a ajouté le médecin. Le Français de 32 ans a chuté sur un secteur pavé du GP de Denain. Selon les précisions de sa formation, il a percuté un coéquipier, tombé juste devant lui, avant d’effectuer un soleil, de retomber sur le thorax et de perdre connaissance.

Après sa chute, Offredo, dont l'état avait été qualifié de «grave» par les premiers secours intervenus, a été transporté par hélicoptère au centre hospitalier de Lille. «Je tiens à remercier tout le monde pour vos marques de soutien qui m’aident à traverser ces moments difficiles», a réagi le coureur francilien, cité par son équipe.

Medical update/Rapport médical @OffredoYoann



Medical exams in Lille did not reveal any fracture nor lesion.



Yoann had a message : "I want to thank everyone for the support that helps me through these difficult times."



Full report ⬇️ :