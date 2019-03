Bob Jungels remporte Kuurne-​​Bruxelles-​​Kuurne

Incredible exhibition by Bob Jungels in Kuurne today. In the attack for the last 50 kms, he wins after a 20 km solo attack in a fierce headwind! Just incredible. Another magical victory for Quickstep, I pity their rivals... #KBK19 pic.twitter.com/fUCp1Dpgwq — Mihai Cazacu (@faustocoppi60) 3 mars 2019

Bob Jungels (Deceuninck) a remporté en solitaire ce dimanche la semi-classique flamande Kuurne-Bruxelles-Kuurne, en Belgique. Le champion du Luxembourg, qui faisait partie d'un groupe de cinq attaquants, s'est échappé seul à 16 kilomètres de la ligne. Il a ensuite résisté au retour du peloton et s'est imposé devant le Gallois Owain Doull et le Néerlandais Niki Tersptra.

L'équipe du manager Patrick Lefevere (déjà 13 succès en 2019) a dominé l'épreuve, d'abord en durcissant la course dans l'ascension du Vieux Quaremont (à 80 km de la ligne) pour éliminer les sprinteurs, avant de placer Jungels dans les meilleures dispositions.

Coureur complet

Bob Jungels signe ainsi son 2e succès de la saison, après la 4e étape du Tour de Colombie le mois dernier.

Le coureur luxembourgeois, âgé de 26 ans, confirme son statut de coureur complet. Ancien porteur du maillot rose sur le Giro (6e du général en 2016), il avait remporté Liège-Bastogne-Liège l'an passé. «Avec les responsables de l'équipe, j'ai choisi de me concentrer sur les classiques pavées cette saison, et ensuite sur le Giro. Et je m'impose dès ma deuxième course flandrienne. Je pense que le patron (Lefevere) doit être content», a-t-il déclaré.

