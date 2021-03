L'UCI demande des sanctions contre le Lorrain Bouhanni

La fédération internationale a «condamné fermement la conduite dangereuse» de Nacer Bouhanni, coupable d'avoir envoyé le Britannique Jake Stewart le long des barrières, une faute qui a amené sa disqualification dans ce sprint remporté par l'Italien Elia Viviani. «L'UCI a décidé de renvoyer l'incident à sa commission disciplinaire et de demander l'imposition de sanctions adaptées à la hauteur de la gravité du geste reproché», a affirmé la fédération.

Sous le coup de la déception, Stewart (Groupama-FDJ) a réagi vigoureusement après la course en s'en prenant à Bouhanni sur Twitter: «Je te demanderais à quoi tu pensais... mais tu n'as rien dans la tête. Ce qui est ironique, c'est que tu m'as dit que je n'avais "aucun respect" après l'arrivée».

Pour sa part, l'équipe Groupama-FDJ s'est gardée de polémiquer sur ce sprint et s'est contentée des faits: «Dans la roue d'Elia Viviani à 200 mètres de la ligne, Jake Stewart a été bloqué contre la barrière en lançant son sprint. Le Britannique est parvenu, par chance, à rester sur son vélo». Bouhanni (Arkea-Samsic), 30 ans, compte à son palmarès 69 victoires, dont trois étapes du Giro et trois de la Vuelta.

Yo @BouhanniNacer I would ask you what you was thinking...but you clearly have no brain cells. The ironic thing is, you told me I had 'no respect' after the finish. Here's an educational video of what 'no respect' looks like... https://t.co/nk5Bp6lE0V