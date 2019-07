Une chambre de Lotto Soudal cambriolée

Une chambre d'hôtel de l'équipe belge Lotto Soudal a été cambriolée mercredi soir à Blagnac, près de Toulouse, peu après l'arrivée de la 11e étape du Tour de France dans la ville du Sud-Ouest, ont indiqué jeudi à l'AFP les organisateurs. «L'équipe Lotto Soudal a été victime d'un vol mercredi soir peu avant 21h. Elle était dans un hôtel proche de l'aéroport, avec deux autres équipes qui n'ont pas été cambriolées. Les vols, qui portent sur 45 000 euros, concernent du matériel informatique et vidéo», a ajouté l'organisation du Tour, confirmant une information du quotidien régional la Dépêche du Midi.

Un porte-parole de l'équipe Lotto a confirmé le vol «dans la chambre d'un vidéaste de l'équipe». «Du matériel d'un montant d'environ 50 000 euros a été volé, la police enquête sur les faits», a-t-il ajouté, refusant de donner davantage de détails.

L'Australien Caleb Ewan (qui fait partie de l'équipe Lotto Soudal) a remporté au sprint la 11e étape du Tour de France disputée mercredi sur 167 km entre Albi et Toulouse où le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck) a conservé le maillot jaune. Les coureurs partent jeudi à l'assaut des Pyrénées.

