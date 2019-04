Un coureur heurte une voiture et brise une vitre

Tiesj Benoot a été malheureux sur Paris-Roubaix, la classique cycliste remportée par Philippe Gilbert dimanche. Considéré au départ comme l’un des outsiders pour la victoire finale, le Belge de Lotto-Soudal a finalement abandonné la course suite à un accident survenu dans la dernière partie de la course.

Le coureur a en fait percuté une voiture de l’équipe Jumbo-Visma qui le précédait, à un moment où il cherchait à rentrer dans un groupe dont il avait été lâché suite à une chute puis une crevaison. Il n’a pas eu le temps de ralentir. La violence du choc a été telle que la vitre arrière du véhicule a été brisée.

Tiesj Benoot s’est fait très mal au côté droit. Sa hanche et son épaule ont été touchées et sa clavicule s’est fêlée. Le coureur s’est aussi coupé à divers endroits et écope de bleus, d’après les premiers éléments médicaux communiqués par Lotto-Soudal. Des examens plus poussés seront menés lundi. Benoot est d’ores et déjà forfait pour la prochaine course à laquelle il devait participer, l’Amstel Gold Race, dimanche prochain.

(jg/L'essentiel)