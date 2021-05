Nizzolo s’impose au sprint, Bernal reste leader

L'Italien Giacomo Nizzolo (Qhubeka), champion d'Europe en titre, a remporté au sprint la 13e étape du Tour d'Italie, vendredi, à Vérone, avant l'entrée en haute montagne. Nizzolo, qui avait cumulé jusque-là les deuxièmes places, est parvenu à remonter son compatriote Edoardo Affini, parti à l'attaque à 500 mètres de l'arrivée jugée dans l'avenue menant aux arènes. Le Slovaque Peter Sagan a pris la 3e place devant l'Italien Davide Cimolai et le Colombien Fernando Gaviria. Le Colombien Egan Bernal (Ineos) a gardé le maillot rose de leader à la veille de l'étape du Monte Zoncolan.

⏱️ Timing is everything in the Verona sprint! The final kilometre.



⏱️ Il tempismo è tutto nella volata di Verona! L'ultimo chilometro!



Powered by @supersapiensinc #Giro pic.twitter.com/ZPcCTRQCeW