Philippe Gilbert était le plus fort sur Paris-​​Roubaix

Philippe Gilbert s'est montré impressionnant dimanche sur Paris-Roubaix. Le Belge a remporté l'Enfer du Nord, en devançant au sprint l'Allemand Nils Politt, le seul qui avait réussi à le suivre dans le final. Yves Lampaert a pris la troisième place, quelques instants après.

Classement



1. Philippe Gilbert

2. Nils Politt

3. Yves Lampaert

4. Peter Sagan

5. Florian Sénéchal

6. Mike Teunissen

7. Zdenek Stybar

8. Evaldas Siskevicius

9. Sep Vanmarcke

10. Stefan Küng

La course a été animée depuis le départ, avec une succession d’attaques. Un groupe de costauds s’est dégagé à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée. Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step), Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), Sep Vanmarcke (Education First) et Nils Politt (Katusha-Alpecin) ont lâché leurs rivaux, personne n’ayant pu revenir sur eux.

Quatrième monument

Les attaques successives de Philippe Gilbert, qui semblait particulièrement en verve, lui ont permis de distancer ses derniers adversaires, notamment Peter Sagan, qui faisait figure d'épouvantail en cas d'arrivée au sprint. Après être revenu plusieurs fois, le Slovaque est resté impuissant lors de l'accélération du Wallon dans la fin du secteur pavé du Carrefour de l'arbre. Seul Nils Politt a pu prendre sa roue, mais l'Allemand n'a rien pu faire au sprint sur le vélodrome de Roubaix. La course a confirmé la domination de l'équipe Deceuninck-Quick Step sur les classiques, puisque trois de ses coureurs (Gilbert, Lampaert et Sénéchal) ont terminé dans les cinq premiers!

Avec ce succès, Philippe Gilbert a désormais remporté quatre des cinq monuments cyclistes depuis le début de sa carrière. Après le Tour de Lombardie (2009, 2010), Liège-Bastogne-Liège (2011) et le Tour des Flandres (2017), il s'adjuge donc Paris-Roubaix. Il ne lui manque plus que Milan-Sanremo, dont il a déjà terminé sur le podium à deux reprises, pour faire le tour des plus grandes classiques du calendrier.

(L'essentiel)