Philippe Gilbert au départ du Tour des Flandres

Le Belge Philippe Gilbert (Deceuninck), qui a abandonné mercredi dans À Travers la Flandre à cause de maux d'estomac, a confirmé sa participation, dimanche, au Tour des Flandres. Le champion du monde 2012 a rassuré jeudi ses supporters par le biais de son compte twitter: «J'ai commencé À Travers la Flandre avec le sourire mais j'ai dû quitter la course un peu plus tard avec des problèmes d’estomac. Rien de grave, mais je ne voulais prendre aucun risque pour les dimanches à venir».

«Zoom sur le Tour des Flandres maintenant!», a assuré Gilbert, vainqueur de ce Monument du cyclisme en 2017, après une longue échappée solitaire. Depuis le début de la saison, le Wallon compte une seule victoire, une étape du Tour La Provence en février, à son actif. Mais il s'est souvent mis en évidence pour ses coéquipiers, notamment pour Julian Alaphilippe, quand le Français a gagné Milan-San Remo.

Started @DwarsdrVlaander with a smile but had to quit the race a bit later with stomach problems. Nothing too serious but I didn't want to take any risks for the coming Sundays. Full focus on @RondeVlaanderen now! pic.twitter.com/bq5ymBI1C2