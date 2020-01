Le Danois Bjarne Riis revient dans le cylisme

Le Danois Bjarne Riis est de retour dans le peloton. La structure Virtu Cycling, détenue notamment par l’ancien cycliste, a racheté un tiers des parts de la formation NTT Pro Cycling, qui évolue en World Tour, l’élite du cyclisme. L'équipe sud-africaine, qui s’appelait Dimension Data ces dernières années, compte notamment dans ses rangs le Norvégien Edvald Boasson Hagen, l’Italien Domenico Pozzovivo, ou encore le Danois Michael Valgren.

L’accord prévoit que Bjarne Riis occupe le poste de manager de l’équipe, comme l'a annoncé NTT ce mercredi. Il s’agit du grand retour du Danois, quatre ans après son départ de la formation Tinkoff-Saxo. Il avait alors été écarté par le propriétaire Oleg Tinkoff, qui a depuis quitté le monde du cyclisme. Au sein de cette équipe, un temps appelé CSC puis Saxo Bank, Riis avait dirigé des coureurs comme les frères Schleck, Alberto Contador, Tyler Hamilton et Laurent Jalabert. Il avait remporté le Tour de France avec Carlos Sastre.

Bjarne Riis avait connu une carrière de coureur riche de succès, avec notamment le Tour de France 1996 à son palmarès. Mais sa réputation avait ensuite été entachée par ses aveux de dopage, après qu’il a reconnu avoir pris de l’EPO.

BREAKING NEWS



Virtu Cycling has acquired a minority stake in @NTTProCycling. The agreement will see former Tour de France winner Bjarne Riis assume the role of Team Manager.



Full statement: https://t.co/sxNq7GHBST pic.twitter.com/JaCqiaUyWq