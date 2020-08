Blessé, Tim Wellens renonce au Tour de France

«C’est difficile d’expliquer à quel point je suis déçu. C’est une des pires chutes que j’ai pu connaître à vélo», explique Tim Wellens dans le communiqué relayé par l'agence Bekga. Le Belge s'entrainaît derrière une moto lors d'une séance de motorpacing. «Je m’entraînais derrière le scooter quand nous avons été surpris par une différence de niveau sur la route. La moto a réussi à l’éviter mais pas moi».

La formation belge reste articulée autour de son sprinteur australien Caleb Ewan et compte plusieurs autres anciens vainqueurs d'étapes dans ses rangs, l'Allemand John Degenkolb et les Belges Thomas De Gendt et Philippe Gilbert.

Éraflures et plaies

Wellens souffre, en plus de multiples éraflures, «de plaies plus profondes, principalement à l’épaule droite, au coude et au genou», a précisé son équipe. «Aucune fracture n’a été détectée, mais le départ du Tour est trop proche pour qu'il puisse récupérer de cette chute».

Agé de 29 ans, le Belge a couru à trois reprises le Tour. À son palmarès figurent notamment le GP de Montréal 2015, le Tour de Pologne 2016 et deux étapes du Giro (2016 et 2018).

L'équipe Lotto au Tour de France:

Caleb Ewan (AUS), Steff Cras (BEL), Jasper De Buyst (BEL), Thomas De Gendt (BEL), John Degenkolb (GER), Frederik Frison (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Roger Kluge (GER)

(L'essentiel/AFP)