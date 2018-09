Un papy chute au départ du contre-​​la-​​montre

Tout le monde sait que le cyclisme peut être un sport dangereux, encore plus lorsque l'on ne maîtrise pas sa monture. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à un malheureux concurrent, dont la course, dans la catégorie des plus de 70 ans, s'est arrêtée juste après le départ. Un départ en pente, sur un plan artificiel, que notre valeureux septuagénaire n'a pas du tout réussi à maîtriser.

Engagé le week-end passé à Varese à l'occasion des championnats du monde Gran Fondo UCI destinés aux catégories Masters et Amateurs, notre septuagénaire a lourdement chuté dès le deuxième coup de pédale pour terminer sa course quelques mètres en contrebas, où étaient installés des officiels du chronométrage. Sur les routes vallonnées de Lombardie, un contre-la-montre de 22km et un Granfondo de 130 ou 103 km (suivant la catégorie d'âge) figuraient ce jour-là au programme.

À défaut d'avoir pu signer un chrono de référence, ce maladroit se consolera avec la médaille d'or de la plus belle cabriole de l'année. De la plus rapide aussi. Il ne fait certes pas bon de se moquer de son prochain. Mais dans le cas présent, avouez qu'il est difficile de ne pas sourire devant pareille cabriole...

(L'essentiel)