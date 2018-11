Eddy Merckx remporte un tournoi de billard

Eddy Merckx reconverti en champion de billard? Après avoir dominé le cyclisme mondial des années 1970, le Cannibale brillerait dans un nouveau sport. C'est en tout cas ce qu'ont pu se dire bon nombre de personnes en découvrant lundi matin, le communiqué de presse annonçant la victoire d'Eddy Merckx, dimanche, au 6e Lausanne Billard Masters.

Sauf qu'il s'agissait en fait d'un parfait homonyme. L'Eddy Merckx en question est un Belge de Reet, en Flandres, âgé de 50 ans (contre 73 pour son illustre aîné), n°3 mondial et double champion du monde (2006 et 2012), ainsi que champion d'Europe (2007) de billard à trois bandes, également appelé billard français ou billard carambole. Et ce n'est pas la première fois que son nom célèbre sème la confusion.

Les deux Eddy Merckx se sont déjà rencontrés

Lundi matin, les sites belges d'information de la Dernière Heure (dhnet.be) et 7sur7 s'étaient trompés en relayant sa victoire lausannoise, mais en joignant à la dépêche la photo de l'ancien cycliste. Après s'être rendu compte de leur erreur, les rédacteurs ont soit modifié, soit supprimé complètement l'information sur leur site. «Je reçois régulièrement des appels de gens qui pensent avoir affaire à l'autre, explique le joueur de billard. Même une fois c'est une personne du Comité olympique belge qui s'est étonnée que pour une fois elle ne parlait pas avec ma secrétaire, se marre encore le quinquagénaire Merckx».

Si Eddy Merckx n'a aucun lien familial avec le Cannibale, il doit son prénom au champion cycliste. «Mon père était un très grand fan. Et lorsque ma mère est tombée enceinte, il a déclaré: "Si c'est un garçon, il s'appellera Eddy!" Et forcément, quand je suis né, Eddy le cycliste était au sommet de son art», explique le joueur de billard. Le Flamand peut se vanter d'avoir rencontré deux fois l'ex-roi du cyclisme. «Un journal avait fait une interview avec nous deux, il y a une vingtaine d'années, dans sa maison. On avait fait une photo de lui assis sur la table de billard et une de moi sur un vélo. Et ça l'a incité à s'intéresser un peu à mon parcours sportif. En vérité, je crois qu'il en sait plus sur mes résultats que moi sur les siens!».

