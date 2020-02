Alex Kirsch et Kevin Geniets dans le top 10

Les Luxembourgeois Alex Kirsch (Trek) et Kevin Geniets (Groupama-FDJ) ont respectivement terminé 4e et 6e de la 1re étape de l'Étoile de Bessèges mercredi. À Bellegarde, ils n'ont terminé qu'à quelques secondes du vainqueur français Aleexys Brunel.

L'épreuve en cinq étapes, remportée en 2015 par Bob Jungels se terminera dimanche à Alès. Le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) a lui remporté au sprint la 1re étape du Tour de Valence.

