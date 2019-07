Une attaque juste pour une photo souvenir

Samedi, dans l'après-midi, il y en avait un peu partout, entre le bas du col à Moûtiers et Val Thorens, lieu d'arrivée de l'étape. Tout à coup, deux coureurs de l'équipe Lotto Soudal ont attaqué. Il s'agissait des Belges Tim Wellens et Thomas De Gendt. Longtemps, les suiveurs se sont demandés pourquoi et comment cela avait été planifié.

Stratégie pour essayer de gagner l'étape? Véritable coup de force dans l'optique, compliquée mais toujours possible, d'aller arracher le maillot à pois de Romain Bardet? Parce que les deux hommes ont été rattrapés quelques dizaines de mètres plus loin et qu'on n'avait pas tout compris...

En fait, c'était bien plus «bête» que ça. C'est Thomas De Gendt qui a vendu la mèche en soirée, sur Twitter. Les deux compères avaient juste envie d'avoir... une photo où ils étaient seuls, les deux, sur ce Tour de France! C'est bien réussi, puisque tant l'Agence EPA (ci-dessus) que Getty (ci-dessous) ont immortalisé l'instant.

