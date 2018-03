Les vélos vont être contrôlés par des rayons X

«Protéger les coureurs contre les rumeurs»: pour démontrer que le peloton n'utilise pas de moteur dans ses vélos, l'Union cycliste international (UCI) met en place dès ce week-end un contrôle par rayons-X, dans le cadre d'un vaste plan de lutte contre la fraude technologique. Même s'il n'existe aucun cas avéré de présence de moteur dans un vélo d'un grand coureur actuel, l'UCI veut aller plus loin et répondre aux critiques sur la présumée absence de fiabilité de ses systèmes de contrôle utilisés jusqu'à maintenant.

Le Français David Lappartient, président de l'UCI, avait fait du combat contre le dopage technologique une des priorités de sa campagne électorale. Quatre mois plus tard, il passe à l'acte. «Le rôle de l'UCI, c'est de garantir la fiabilité du résultat, de protéger les athlètes mais aussi de les protéger contre de nombreuses rumeurs», a-t-il insisté à Genève, lors de la présentation de son plan d'action. «Nous souhaitons démontrer que nos coureurs n'utilisent pas de moteur. Le but est de démontrer qu'il n'y en a pas et que tout le monde se bat à armes égales».

Un coût non négligeable

Pour ce faire, une unité de contrôle des vélos par rayons-X va être «mise en œuvre dès ce week-end» sur une course du WorldTour. Un tel système de contrôle par rayons X avait déjà été utilisé sur le Tour de France 2010. Cette unité mobile, sorte de gros cube installé sur une remorque et construit par la société VJ Technologies et dont l'UCI ne possède pour le moment qu'un seul exemplaire, est «une solution indéniable, qui permet de lire dans le vélo comme dans un livre ouvert et évite le démontage», a expliqué Jean-Christophe Péraud, ancien coureur professionnel français et ingénieur en Génie énergétique. Il a été recruté en novembre par l'UCI pour diriger la Commission matériel et lutte contre la fraude technologique.

L'UCI va continuer dans le même temps à utiliser son système de tablettes magnétométriques mais souhaite développer un outil plus abordable «à destination des fédérations nationales, a annoncé M. Lappartient. Nous conservons aussi la possibilité d'utiliser les caméras thermiques et on n'exclut pas non plus de faire des démontages physiques des vélos comme on l'a fait aux mondiaux de cyclo-cross». «La crédibilité n'a pas de prix mais elle a un coût», a relevé le président de l'UCI, précisant que l'instance a pour le moment investi au total «500 000 euros» dans ce nouvel outil à rayons-X, ainsi que sur la recherche fondamentale et sur la future tablette à magnétométrie.

(L'essentiel/afp)