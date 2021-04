Le Festival Elsy-​​Jacobs davantage sécurisé

C'est le dernier événement sportif international organisé au Luxembourg ce printemps: le Festival Elsy-Jacobs revient après une année blanche avec trois étapes, du 30 avril au 2 mai. Classée dans les Pro Series, la course a attiré huit des neuf équipes du WorldTour, dont SD Worx et sa tête d'affiche Christine Majerus. «La course n'a jamais été aussi bien fournie», estime Claude Losch, le directeur de course.

Le public ne pourra en revanche pas en profiter puisque la course est soumise à un strict protocole sanitaire, condition indispensable pour que l'événement puisse se dérouler. En théorie interdit en raison des mesures anti-Covid en vigueur, le Festival a finalement pu être maintenu car il concerne uniquement des coureuses professionnelles.

«La police va mieux nous escorter»

La grande question restant en suspens est celle de la sécurité, sept mois après un chaotique Tour de Luxembourg, où les coureurs avaient fait grève pour protester notamment contre la présence de voitures sur le parcours.

«On a eu des pourparlers dès octobre avec le gouvernement, la police et les autres organisateurs de courses et demandé à avoir plus de sécurité, souligne Claude Losch. Nous avons choisi des parcours plus sécurisés, en tout cas moins dangereux et la police va mieux nous escorter. On est armés pour que ce soit beaucoup plus sûr». Les observateurs de l'Union cycliste internationale (UCI), très remontés après le Skoda-Tour, suivront tout cela de près.

(Tom Vergez/L'essentiel)