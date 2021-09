Alaphilippe ciblé par un jet de bière à l'arrivée

La victoire dimanche de Julian Alaphilippe aux Mondiaux de cyclisme à Louvain (Belgique) n'a pas fait que des heureux parmi le public. Un spectateur a ainsi lancé de la bière en direction du coureur français de l'équipe belge Deceuninck-Quick Step.

D'autres l'ont copieusement insulté, comme l'a confié le champion du monde après la course: «Il y avait beaucoup de supporters de Wout Van Aert et de la Belgique qui me demandaient de ralentir. Ils n’avaient pas toujours des mots très sympas. Je tiens à les remercier car ça m’a donné envie d’appuyer encore plus fort (sur les pédales)».

Le Français n'a donc finalement éprouvé aucun ressentiment contre le public belge. Il a même partagé sa victoire avec lui sur la Ladeuze Plein, où était installée une fan zone, via un clapping (voir ci-dessous).

Donc #Alaphilippe a failli se prendre de la bière dans la tronche quelques mètres avant la ligne. Sûrement de la SEUmeuse. #Flanders2021 pic.twitter.com/OxWAbvA6wF — Antoine Maes (@AntoineMaes) September 26, 2021

Et un mec qui tente de lui lancer une bière sur la fin ! C’est moche ! Shame ! #Flanders21 #Alaphilippe Quel champion ce mec ! pic.twitter.com/k51Le7RVVw — Maître Vince (@Maitre_Vince) September 26, 2021

Julian Alaphilippe et le public belge ne sont pas fâchés : le nouveau champion du monde a profité du podium pour réaliser un clapping avec la foule. #Flanders2021pic.twitter.com/iUbh32pvjc — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 26, 2021

(L'essentiel/afp)