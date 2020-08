Le sprint s'est terminé en chute spectaculaire

La première étape du Tour de Pologne s'est achevée mercredi à Katowice par une chute impressionnante où le champion des Pays-Bas Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), tassé par son compatriote Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), a été projeté au-delà des barrières, entraînant plusieurs coureurs au sol. Quelques mètres avant la ligne d'arrivée, Groenewegen (Jumbo-Visma) s'est déporté sur la droite avant de gêner avec son coude Jakobsen, qui s'est envolé dans les barrières, dans un sprint disputé en faux-plat descendant à 80 km/h.

Jakobsen a fait un soleil et a heurté de plein fouet une personne qui se trouvait à hauteur de la ligne, derrière une barrière. Les barrières sont ensuite tombées sur la chaussée, provoquant d'autres chutes, dont celle de Groenewegen qui a franchi la ligne le premier, ou du Français Marc Sarreau, troisième.

La chute intervient un an jour pour jour après la mort du sprinteur belge de 22 ans Bjorg Lambrecht, décédé après avoir chuté et heurté une structure en béton sur la même course. «On n'agit pas de cette manière, je viens de rencontrer les juges, il sera sûrement disqualifié et on verra si on en finira là», a déclaré l'organisateur du tour Czeslaw Lang à la télévision polonaises TVP Sport. «C'était une lutte injuste et l'un des coureurs a énormement souffert, deux autres et puis un juge ont également souffert. Les autres coureurs sont à peu près ok».

(L'essentiel/afp)