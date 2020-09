Alaphilippe roule avec une montre hors de prix

S’il fallait une preuve de plus que Julian Alaphilippe a changé de dimension médiatique en un an et demi, un coup d’œil à son poignet gauche la fournirait illico. Il y arbore en effet une montre extra plate de la marque Richard Mille: la RM 67-02 Automatic, conçue avec et pour le skieur Alexis Pinturault. Ce concentré de haute horlogerie en titane et carbone ne pèse que 32 grammes et coûte… au moins 139 000 euros. Une révolution marketing sur les routes du Tour de France, bien loin de la casquette «Cochonou» et du lion en peluche «Crédit Lyonnais».

En arborant cette pièce rare depuis Le Dauphiné libéré, Julian Alaphilippe a rejoint la longue liste des sportifs amis de la marque jurassienne. Citons en vrac Alain Prost, Bubba Watson, Didier Drogba, Fernando Alonso, Roberto Mancini et surtout Rafael Nadal, première grande tête d’affiche des montres Richard Mille. Voilà en effet déjà une décennie que le Majorquin joue avec un modèle spécialement conçu pour résister aux chocs et aux vibrations liés à ses frappes. Le prix de sa dernière version (RM 27-03)? 787 000 euros!

Comment expliquer un tel prix? Les réponses sont nombreuses, au confluent de la haute technologie et des mécanismes marketing de l’univers du luxe. Mais l’une des explications renvoie à la résistance de ce modèle ultraléger au boîtier en quartz: son calibre tourbillon peut encaisser des chocs pouvant atteindre 10 000 G! Autant dire que Julian Alaphilippe ne craint pas d’endommager le cadeau de son nouveau sponsor lorsqu’il se lance dans une descente à tombeau ouvert.

(L'essentiel/Sport-Center)