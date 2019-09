Les jeunes coureurs secouent le peloton

Il bouscule préjugés et même certitudes: à 19 ans, Remco Evenepoel est devenu l'un des meilleurs rouleurs du monde dès sa sortie des juniors et il incarne une génération en passe de prendre le pouvoir. «Ce n'est pas le nouveau Merckx mais Merckx + Hinault, avec un zeste de Bernal et Mbappé». La formule de Cyrille Guimard, l'ex-sélectionneur français, en août, a pris encore plus de sens après la médaille d'argent du prodige mercredi dans le chrono des Mondiaux dans le Yorkshire (Angleterre). Car Evenepoel, venu au sport de haut niveau par le foot, est un sportif hors norme. Il avait bouclé à moins de 17 ans, un semi-marathon en 1h13'.

Deux autres jeunes ont fait sensation durant l'été. À moins de 21 ans, pour sa première saison dans l'élite, le Slovène Tadej Pogacar a terminé sur le podium de la Vuelta, dont il a remporté trois étapes de montagne. Le Colombien Egan Bernal, son aîné d'un an, a gagné le Tour de France.

Les Luxembourgeois au départ

Le coup de jeune se poursuivra-t-il dimanche, dans la course en ligne des Mondiaux? Sur un parcours très long (285 km) et vallonné il faudra être costaud pour arracher le maillot arc-en-ciel des épaules du vétéran espagnol, Alejandro Valverde, 39 ans. Julian Alaphilippe, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Peter Sagan et Michael Matthews seront à l'affût. Evenepoel et Pogacar aussi, comme le Néerlandais Mathieu van der Poel, brillant dès sa première saison sur route.

Bob Jungels sera entouré d'Alex Kirsch, Ben Gastauer et Tom Wirtgen côté luxembourgeois. En grande forme, Christine Majerus sera plus esseulée chez les dames samedi. Seule Elise Maes l'épaulera suite au forfait jeudi d'Anne-Sophie Harsch, victime d'un virus.

(L'essentiel)