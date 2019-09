Les Pays-​​Bas gagnent le premier relais mixte

Premier titre pour les Pays-Bas: l'équipe néerlandaise a remporté le contre-la-montre relais mixte, une nouvelle épreuve en ouverture des Mondiaux britanniques de cyclisme sur route, dimanche, dans le Yorkshire. Déjà champions d'Europe le mois passé, les Pays-Bas ont dominé la course, disputée par trois hommes dans le premier tour de circuit, puis trois femmes dans le second tour, sur des routes glissantes, parfois détrempées.

Vainqueurs de 22 secondes sur l'Allemagne, l'autre favorite au départ du circuit de Harrogate, les Néerlandais ont creusé l'écart sur le premier tour, avec Jos van Emden pour moteur du trio comprenant aussi Koen Bouwman et Bauke Mollema. Les Allemands, en retrait malgré la présence de Tony Martin et Nils Politt, ont passé le relais en retard (33 sec). Lisa Brennauer et Lisa Klein ont réduit l'écart dans le second tour, sans inquiéter toutefois Lucinda Brand et Riejanne Markus, titrées avec Amy Pieters.

Une crevaison qui a retardé Elisa Longo Borghini, l'Italienne la plus performante, a probablement privé la Squadra du bronze, qui lui a échappé pour quatre secondes. C'est la Grande-Bretagne, avec deux jeunes de 20 ans (Lauren Dolan, Anna Henderson), qui a pris place sur le podium en se classant troisième à 51 secondes. «C'est un exercice très dur, il faut tenir à haute intensité», a commenté Lucinda Brand, approuvée par Bauke Mollema («un effort total»), après cette nouveauté qui a réuni seulement dix sélections nationales.

(L'essentiel/afp)