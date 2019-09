Jungels, Drucker, Kirsch et Gastauer aux Mondiaux

Les Luxembourgeois participant aux Mondiaux de cyclisme, du 23 au 29 septembre, sont désormais connus. Pour la catégorie élite hommes, la Fédération du sport cycliste luxembourgeois (FCSL) a annoncé mercredi la sélection de Bob Jungels, Jempy Drucker, Ben Gastauer et Alex Kirsch. Le premier sera le seul à disputer la course en ligne et le contre-la-montre. Tom Wirtgen est réserviste.

Kevin Geniets et Michel Ries, engagés cette année et l'année prochaine dans des équipes World Tour, disputent cette année les championnats du monde dans la catégorie espoir, avec Colin Heiderscheid, Arthur Kluckers et Luc Wirtgen.

Chez les femmes, Christine Majerus, récente lauréate d'une course World Tour, est évidemment sélectionnée. Elle sera accompagnée par Elisa Maes et Anne-Sophie Harsch. Les championnats du monde se dérouleront à la fin du mois dans le Yorkshire, au Royaume-Uni.

(L'essentiel)