Adam Yates remporte le Tour de Catalogne

Yates, deuxième de la précédente édition (en 2019), s'impose un peu plus d'un an après sa dernière victoire à l'UAE Tour en février 2020. Les écarts entre les cinq premiers sont restés inchangés, aucun candidat au général n'étant parvenu à placer une attaque au long des 133 kilomètres. Une fois dans la boucle finale, où les coureurs devaient grimper six fois la colline de Montjuic (cat. 2), Movistar a tenté de lancer son champion Alejandro Valverde, sans succès: l'Espagnol termine quatrième à 1:03 de Yates au général.

Où sont les Luxembourgeois?



Leader attendu de la formation AG2R-Citroën, le Luxembourgeois Bob Jungels, 28 ans, a terminé 59e du Tour de Catalogne à 41 minutes et 16 secondes d'Adam Yates, le vainqueur de l'épreuve.



Quatre places plus loin au classement général, Michel Ries, 23 ans, s'est quand à lui classé en 63e position. Une place qui devrait réjouir sa formation Trek-Segafredo.



Troisième Luxembourgeois sur le Tour de Catalogne Ben Gastauer, 33 ans, termine à la 75e place du classement général.

De Gendt (Lotto-Soudal) s'est adjugé l'étape. Le Belge, parti avec l'échappée au pied du col de la Creu d'Ordal (catégorie 3), s'est détaché avec Matej Mohoric (Bahrain) à l'arrivée sur la boucle finale. Il est parvenu à semer le Slovène et à passer seul la ligne d'arrivée avec 22 secondes d'avance, et 1:42 sur le Hongrois Attila Valter (Groupama). De Gendt engrange la cinquième victoire d'étape de sa carrière dans la course catalane, la deuxième à Barcelone.

(L'essentiel / AFP)