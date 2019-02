Ion Izagirre a remporté le Tour de Valence

Le Néerlandais Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) a gagné au sprint dimanche la 5e et dernière étape du Tour de la Communauté de Valence, dont le classement général a été remporté par l'Espagnol Ion Izagirre (Astana), qui succède au palmarès à son compatriote Alejandro Valverde.

Dans les rues de Valence, Groenewegen a jeté son vélo sur la ligne pour devancer le Norvégien Alexander Kristoff (UAE) et l'Italien Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Izagirre, 16e de l'étape, a conservé son maillot jaune en devançant au classement final deux autres Espagnols, le champion du monde Alejandro Valverde (Movistar) et son équipier basque Pello Bilbao (Astana).

