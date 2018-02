Alejandro Valverde signe un retour gagnant

L'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) a réussi son retour de blessure en gagnant dimanche le Tour de la Communauté de Valence pour la troisième fois, au terme d'une cinquième et dernière étape remportée au sprint par le Belge Jürgen Roelandts (BMC). Valverde, déjà sacré en 2004 et 2007, est arrivé sans encombre au sein du peloton dans les rues de Valence, où Roelandts a offert à BMC sa deuxième victoire d'étape de la semaine après le contre-la-montre par équipes de vendredi.

Également vainqueur de la 2e et de la 4e étape cette semaine, Valverde est le premier coureur à inscrire pour la troisième fois son nom au palmarès de l'épreuve, où il succède à un autre coureur de l'équipe espagnole, le Colombien Nairo Quintana, sacré en 2017. Il a devancé cette année deux coureurs de l'équipe Astana, Luis Leon Sanchez et Jakob Fuglsang. Ce succès est la confirmation du retour au premier plan du vétéran de l'équipe Movistar (37 ans), rétabli d'une grave chute subie en juillet dernier sur le Tour de France. «Cette victoire récompense le gros travail fourni pendant ma convalescence, s'est réjoui Valverde au micro de la chaîne Eurosport. Je suis encore plus heureux quand on sait d'où je viens, par où je suis passé, après cette chute très violente».

Alejandro Valverde a ainsi remporté la première course à étape à laquelle il participait depuis sa grosse chute dans la première étape du Tour de France 2017. Cette année, il n'avait participé qu'à trois courses d'un jour mineures en Espagne, du 25 au 27 janvier. Le Murcien devrait être à nouveau le grand favori de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège en avril: «J'ai le même enthousiasme, la même envie et encore plus de motivation qu'avant».



(L'essentiel/AFP)