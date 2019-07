Tim Diederich, l'instituteur qui a tenu tête aux pros

Dimanche, à Soleuvre. Plus de 110 bornes ont déjà été avalées sous un soleil de plomb dans la course élites des championnats du Luxembourg. Restent deux tours, une quarantaine de kilomètres. À l'avant, les pros Bob Jungels et Kevin Geniets sont là, comme prévu. Mais d'autres comme Ben Gastauer ou Tom Wirtgen ont lâché prise. Pas Tim Diederich.

Lui, le professeur en primaire à Lenningen, près de Canach, n'est pourtant qu'amateur et un peu surpris d'avoir pu rester si longtemps avec eux. «C'était génial pour moi. J'avais couru avec Kevin au Tour de Luxembourg et je savais que sur le plat je pouvais rester dans sa roue. Bob, c'est une autre histoire. Je savais que quand il attaquerait je ne pourrais pas suivre», raconte le coureur du Team Snooze, âgé de 30 ans.

«C'était devenu trop rapide»

Bien sûr la chaleur n'a pas poussé Jungels et Geniets à vouloir s'envoler trop tôt. Mais beaucoup avaient déjà cédé. À son tour, en haut de la principale difficulté, Tim finit par lâcher. «C'était devenu trop rapide. Je me suis dit que la fin allait être longue...», raconte l'ancien triathlète arrivé sur le tard au cyclisme. Il s'entraîne désormais six jours par semaine et avait déjà disputé cette année la Flèche du Sud et le Skoda-Tour, suppléé par une «super collègue» lors de ses congés sportifs.

Pris de crampes et débordé à 5 km de la ligne par Pit Leyder, il finit 4e du général, et champion «sans contrat» pour la troisième fois de suite, comme en chrono (5e). «J'ai eu la possibilité de faire "mon" championnat que je prépare toute l'année. Mais là je file rejoindre ma classe en stage de voile en Normandie».

(Nicolas Martin/ L'essentiel)