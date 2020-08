Les cadors du peloton s'affrontent au Dauphiné

Bernal, Roglic, Pinot: le trio-maître attendu au prochain Tour de France s'explique de mercredi à dimanche dans un Critérium du Dauphiné raccourci mais hyper-montagneux. De Clermont-Ferrand, où l'épreuve commencera mercredi, en suivant les restrictions sanitaires à l'altiport de Megève, théâtre des deux dernières arrivées en fin de semaine, le menu est plus que corsé: pas loin de 18 cols et côtes classées en 2e, 1re et hors catégorie en cinq jours, à travers l'Auvergne, le Forez, la Chartreuse et les Alpes version savoyarde pour un plateau d'exception.

Même Peter Sagan fera le déplacement, bien que le parcours ne laisse que de maigres chances aux puncheurs. Mais l'épreuve s'avère cette année encore plus utile, en raison du calendrier bouleversé par la pandémie, pour briller sur le Tour qui s'élancera le 29 août. Pour preuve, les... 12 premiers du dernier Tour répondent à l'appel! Ainsi que deux des absents de juillet dernier, le Néerlandais Tom Dumoulin et le Slovène Primoz Roglic, lequel fait figure d'homme à battre au Dauphiné au regard de son aisance dans le Tour de l'Ain qu'il a enlevé haut la main dimanche dernier devant Egan Bernal.

Et Chris Froome?

Pour les deux hommes, c'est l'acte 2. Bernal rappelle toutefois l'évidence: l'objectif principal reste le Tour de France: «Je suis confiant, je sens que je progresse», a estimé dimanche le Colombien, qui n'a pas voulu paraître inquiet de la supériorité des Jumbo-Visma de Roglic: «Il faut garder son calme, c'était une course de préparation». Dans le Dauphiné, Thibaut Pinot s'invite en trouble-fête de ce faux duel. «Je ne serai sans doute pas à 100%, mais je prends cette épreuve comme une étape obligatoire pour ma préparation pour le Tour de France».

Et Chris Froome? Le quadruple vainqueur du Tour, qui se relève d'une grave blessure, en est à se battre pour obtenir sa sélection dans l'équipe Ineos, qu'il quittera à la fin de l'année. Le Britannique s'est transformé en simple équipier au service de Bernal sur les routes du Tour de l'Ain. Loin de toute périphrase, le Néerlandais Bauke Mollema a craché le morceau auprès de la télévision néerlandaise NOS: «Je ne le considère plus comme l'un des prétendants à la victoire sur le Tour. On peut clairement voir qu'il n'a pas le niveau pour le gagner».

(L'essentiel/afp)