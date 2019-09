Pogacar gagne l'étape, Roglic solide leader

Sur les monts de Cantabrie dans le nord de l'Espagne, Pogacar (20 ans) a attendu les pourcentages les plus raides de Los Muchacos (25% par moment!) pour porter son attaque, suivi uniquement par son compatriote Roglic, grand vainqueur de cette étape. Le jeune talent slovène s'était imposé lors de la 9e étape à Cortals d'Encamp.

Au classement général, Roglic a creusé les écarts par rapport à ses adversaires. Il devance Alejandro Valverde (Movistar) de 2 min 25 secondes, alors que Miguel Angel Lopez (Astana) et Nairo Quintana (Movistar) distancés sur les pentes du Machucos, se retrouvent à 3 min 18 sec et à 3 min 33 sec.

En difficulté toute la journée, les sprinteurs retrouveront leur terrain de jeu favori samedi pour la 14e étape (188 km), avec une arrivée à Oviedo propice à un sprint massif qui permettra aux favoris de faire relâche avant une nouvelle étape de montagne dimanche.

