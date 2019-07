Les effaceurs du Tour traquent les tags obscènes

«Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées», disait Molière en son temps. Et qu'aurait dit le dramaturge, s'il en avait eu l'occasion, en parcourant les routes du Tour de France? Sans doute pas grand-chose concernant ce qu'on y découvre jour après jour. Car même si quelques descendant(e)s d'hommes des cavernes s'amusent régulièrement à peinturlurer le bitume en y apposant un soupçon de grossièreté, un tandem de justiciers de choc veille au grain.

On veut parler des effaceurs. Ces deux «artistes» parcourent à vive allure le tracé de chaque étape de la Grande Boucle avant que la caravane et le peloton ne les empruntent. Mis en lumière par un reportage du magazine spécialisé Pédale! l'été dernier, ces deux employés d'une société privée mandatée par l'organisation du TDF sont au turbin chaque jour, durant trois semaines. But du jeu: repérer tout ce qui pourrait mal passer à l'écran, au moment où motos et hélicoptères de télévision passeront.

Les seringues aussi traquées

Les dessins auxquels les effaceurs du Tour sont le plus souvent confrontés? Des sexes masculins, évidemment! En quelques coups de pinceaux, ils transforment les phallus, ici en hibou, là en papillon. Il faut travailler vite et le plus tard possible avant le passage des coureurs, puisque les spectateurs-peintres, malins, auraient vite fait de répéter leur méfait le matin de la course s'il était masqué la veille déjà.

Et il n'y a pas que les sexes masculins qui dérangent. Les dessins de seringue, référence peu subtile au dopage dans le vélo, sont prohibés. Ainsi que toute inscription politique, insultante ou haineuse finit elle aussi transformée en œuvre éphémère.

Pour voir un échantillon du travail de ces héros de l'ombre, vous pouvez regarder l'extrait de ce reportage réalisé cette semaine par la chaîne néerlandaise NOS. C'est ce qu'on appelle du grand art!

Hoe verander je een 'Tourpiemel' op het asfalt in een vlinder of een uil?"Ik maak er ogen van" ???????? → https://t.co/9GjYhoROyz pic.twitter.com/4K6nyCxoVV— NOS Sport (@NOSsport) July 20, 2019

(L'essentiel)