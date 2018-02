Groenewegen s'impose à Kuurne, Drucker 6e

Le Néerlandais Dylan Groenewegen (LottoNL) a remporté la semi-classique Kuurne-Bruxelles-Kuurne en s'imposant au sprint devant le Français Arnaud Démare et l'Italien Sonny Colbrelli, dimanche à Kuurne (nord). Groenewegen, 24 ans, signe ainsi sa quatrième victoire cette saison, la 26e de sa carrière.

Déjà bien jambe, avec une 30e place samedi, lors du Circuit Het Nieuwsblad où il s'est montré aux avant-postes, lors de la grande course d'ouverture de la saison en Belgique, en soutenant son leader Greg Van Avermaet, le Luxembourgeois Jempy Drucker s'est classé 6e dimanche en terminant au sprint et dans le même temps que le vainqueur du jour. De très bon augure avant les classiques flandriennes qui s'annoncent.

