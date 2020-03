Schachmann a conforté son maillot jaune

Un maillot de plus en plus jaune pour Maximilian Schachmann: l'Allemand, deuxième de la 4e étape derrière le Danois Soeren Kragh Andersen, a renforcé mercredi sa position en tête de Paris-Nice, après le contre-la-montre de Saint-Amand-Montrond. Schachmann a pris du temps aux favoris dans la perspective des deux dernières étapes de montagne, samedi et dimanche, dans l'arrière-pays niçois. Il a repoussé Sergio Higuita à 40" et Nairo Quintana à 45". Le Luxembourgeois Bob Jungels a terminé 12e de l'étape, à 33" du vainqueur.

Sur le parcours accidenté présentant deux montées dans les sept premiers kilomètres, Kragh Andersen (25 ans) a enlevé son premier succès dans un contre-la-montre. Coureur de classiques, le vainqueur de Paris-Tours 2018 doit son succès à son efficacité dans la seconde partie, la plus rapide: 13 secondes gagnées sur Schachmann dans les huit derniers kilomètres. «Je pensais que je pouvais gagner», a regretté l'Allemand, qui s'est vite consolé au vu de l'opération réalisée. Il compte désormais une marge de 1'06" sur Higuita (5e), le mieux placé de ses rivaux. Quant à l'Autrichien Felix Grosschartner (3e), à l'aise lui aussi quand la route s'élève, il court dans la même équipe Bora que Schachmann.

Le porteur du maillot jaune a expliqué avoir reconnu le contre-la-montre et aussi les ascensions des dernières étapes. «Je vais me battre jusqu'à la fin pour défendre ce maillot. Mais je sais que ce sera dur», a estimé le champion d'Allemagne. Jeudi, la plus longue étape de l'épreuve relie l'Allier (Gannat) à l'Isère (La Côte-Saint-André) sur un parcours de 227 kilomètres vallonné avant le final sur le plat.

(L'essentiel/afp)