Elia Viviani vainqueur du sprint puis déclassé

L'Italien Elia Viviani a perdu sur le tapis vert sa victoire dans la 3e étape du Giro, après un écart dans le sprint. Les commissaires ont déclaré vainqueur le Colombien Fernando Gaviria, deuxième sur ligne, lundi, à Orbetello.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a conservé le maillot rose de leader. Le Luxembourgeois Bob Jungels (Deceuninck-Quick Step), qui avait largement aidé son coéquipier Elia Viviani pour le sprint, a terminé dans le peloton. Il se retrouve 11e au classement général.

The Jury watched the video footage of the sprint and has decided to relegate Elia Viviani. The winner is Fernando Gaviria. | La giuria ha visionato il filmato e ha declassato Elia Viviani. La vittoria va a Fernando Gaviria. #Giro