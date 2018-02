Après une trop longue trêve, la BGL Ligue patine

Les joueurs de BGL Ligue attendaient avec une certaine impatience le mois de février et la reprise du championnat. Mais la météo a glacé leur enthousiasme. L’épisode est certes exceptionnel, mais il a entraîné certaines polémiques quant à l’organisation générale du calendrier.



Faut-il revoir toute l’organisation pour jouer plus souvent au printemps? Débuter le championnat plus tôt ou plus tard? La trêve est-elle trop longue? Difficile de trouver des réponses qui contentent tout le monde. Il y a cependant la vérité du terrain.



Après deux mois de trêve, le championnat a connu une reprise folklorique et une remise générale le week-end suivant, de quoi rendre chèvre la commission des calendriers. Celle-ci doit livrer un nouveau programme dans des délais très brefs. Une situation qui agace bon nombre d’acteurs. «C’était nettement plus jouable en janvier, souffle un joueur, pourquoi ne pas raccourcir cette interminable trêve».





Un vrai casse-tête

Celle-ci paraît aujourd’hui aussi inadéquate qu’injuste. Car en BGL Ligue, certains clubs ont pu s’entraîner convenablement via des stages à l’étranger, d’autres ont dû s’adapter à la météo du pays. En outre, les données météorologiques ont tellement évolué ces dernières années qu’une trêve aussi longue paraît anachronique.



Il est évidemment difficile de mettre en place un championnat plus long avec seulement quatorze équipes. Mais reprendre un peu plus tôt, pourrait offrir un éventail de dates plus large, en cas de report et aussi répondre aux attentes des joueurs. Car aujourd’hui, reprogrammer des journées de championnat est un vrai casse-tête.





(Saïd Kerrou/L'essentiel)