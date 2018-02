La journée de BGL Ligue menacée par le froid

«Si on joue ce week-end, ce sera tout sauf du football», sourit Marc Thomé, l’entraîneur de la Jeunesse. Peut-être un brin malicieux, le technicien luxembourgeois n’a pas vraiment l’intention d’affronter le leader Dudelange dès dimanche. Mais force est de constater que les terrains sont gelés et qu’il serait dangereux de laisser les joueurs évoluer dans de telles conditions.



En outre, la journée de championnat du week-end précédent montre que ces conditions périlleuses ont influé sur les résultats de matches. Lors du derby eschois, au moins trois des six buts marqués l’ont été parce que les gardiens ne pouvaient pas réagir sur des surfaces gelées. «Je ne pouvais pas bouger sur le premier but de la Jeunesse, avait expliqué le gardien du Fola, Thomas Hym, je n’avais pas du tout d’appuis».

Les dates de report sont prêtes

Un contrôle des pelouses est prévu ce vendredi puis la fédération devrait prendre une décision, à moins d’attendre le tout dernier moment pour sauver quelques matches.Celle-ci assure cependant que les dates de report sont prêtes et que c’est sans pression qu’elle prendra la décision. Certains entraîneurs plaident pour un report et pour des semaines anglaises dans les mois prochains, à des moments où il est plus agréable de jouer au football.

(Saïd Kerrou/L'essentiel)