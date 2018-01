Differdange, un nouveau challenge pour Malouda

L’arrivée de Florent Malouda à l’automne, simplement pour s’entraîner et garder la forme avec le groupe, avait déjà fait beaucoup parler. Mais ces dernières heures, le FC Differdange a frappé fort en engageant pour six mois l’ex-international français, vice-champion du monde en 2006. «C’est une suite logique. À 37 ans, j’ai le luxe de pouvoir choisir et je vais là où je me sens bien avec les gens», a expliqué le joueur, présenté officiellement vendredi soir. «Depuis trois ans, je fais des choix pour me faire plaisir, là j’avais envie de porter les couleurs et d’aider ce club», a ajouté celui qui par ailleurs est ami avec le président Fabrizio Bei.

«Je reste un milieu de terrain, mais je peux apporter plusieurs options à l’équipe, j’ai toujours été un joueur polyvalent», a souligné Florent Malouda qui concède avoir conservé «une certaine discipline physique», qui devrait lui permettre de s’adapter rapidement au football luxembourgeois. «Il y a un niveau assez homogène, le championnat s’améliore et fait parler de lui. Et les distances seront plus courtes», glisse-t-il.

Florent Malouda, qui par ailleurs s’est déjà rapproché de la FLF pour suivre une formation d’entraîneur, veut apporter son expérience et aider Differdange à «retrouver son rang». «Le contrat est de six mois, parce qu’on veut voir comment ça se passe. Il y a des objectifs à atteindre, notamment l’Europe, et si c’est le cas on fera le bilan et on discutera d’une prolongation», confie le vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea. «Nous sommes au pied du mur, accrocher le podium, c’est le minimum», indique pour sa part l’entraîneur Pascal Carzaniga, qui voit en ce renfort de choix «l’un des plus beaux cadeaux» de sa carrière d’entraîneur.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)