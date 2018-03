Dudelange s'impose en champion face au Progrès

Si Niederkorn a réalisé de gros "progrès" ces deux dernières saisons, il reste un domaine où Dudelange domine encore assez largement, c'est la manière d'appréhender les grands rendez-vous. Et pour cela, rien ne vaut l'expérience.

Pourtant, l'environnement semblait favorable aux hommes de Paolo Amodio. Un stade plein et acquis à la cause des Jaune et Noir n'attendait que la bonne occasion pour exprimer sa joie de voir le Progrès prendre seul les rênes de la BGL Ligue. Karapetian, le meilleur buteur de la BGL Ligue, voyait même la défense adverse lui offrir un beau cadeau, mais l'attaquant butait sur un excellent Joubert (13e).

Progrès - Dudelange 1-3 (0-2)

Stade Jos-Haupert, pelouse en bon état. Arbitrage de M. Pires, assisté de MM. Mateus Santos et Becker. 2 186 spectateurs.

Evolution du score: 0-1 Turpel (14e), 0-2 Sinani (38e)

Cartons jaunes : Matias (33e), S. Thill (72e), Karayer (90e), Ferino (90e+1) au Progrès. Pokar (9e), Soumaré (65e), Ibrahimoivc (85e) , Cruz (90e+2) à Dudelange.



PROGRES : Flaus, Matias (70e Ramdedovic), Schneider, Ferino, Karayer, Vogel (63e Watzka), De Almeida, S. Thill, Lafon, Françoise (63e Kerger), Karapetian.



DUDELANGE : Joubert, Clayton, Malget, Prempeh, Melisse, Garos, Pokar (46e Cruz), Sinani (87e Luisi), Soumaré (66e, Ibrahimovic), Stolz, Turpel.

Déjà un tournant dans ce sommet, car bizarrement, le bloc local restait bas, de peur de subir les contres dudelangeois. Mais comme le dit le dicton, la peur n'évite pas le danger. Après un corner local, Sinani récupérait le ballon pour lancer Turpel. Le Luxembourgeois passait un crochet derrière le pied d'appui avant d'ajuster Flauss (0-1, 14e).

Ce but marquait le début de la domination sans partage des champions en titre. Turpel avait même l'occasion de doubler la mise, mais Flauss s'interposait (20e). Stolz (21e) et Soumaré (27e) se procuraient des occasions franches. Il était cependant dit que le duo gagnant demeurait Turpel-Sinani. Sur un nouveau contre, Turpel faisait admirer une vitesse insoupçonnée avant de servir Sinani. Ce dernier ne laissait aucune chance au pauvre Flauss (0-2, 38e).

La pause ne calmait pas les ardeurs de l'homme du match, Turpel, et de son fidèle acolyte Sinani. Le premier nommé trouvait le poteau sur une nouvelle frappe puissante (51e). Un nouvel avertissement qui restait sans frais pour le moment. D'autant que le Progrès, peu inspiré en ce week-end de Pâques, se remettait à y croire quand l'inévitable Karapetian transformait un centre de Schneider en but (1-2, 69e). Mais l'espoir était de courte durée, car sur une nouvelle ouverture du gaucher Sinani, le gardien Flauss contrôlait le ballon de la poitrine avec trop d'aisance, Turpel, qui rôdait encore, reprenait le ballon et creusait l'écart (1-3, 75e). A l'instar de ce but, le Progrès a manqué ce rendez-vous important de la saison, reste à savoir s'il sera décisif dans la course au titre.

