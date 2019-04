Embouteillage en tête de la BGL Ligue

L’instabilité en haut du classement de BGL Ligue règne et cela pourrait encore se confirmer ce week-end avec notamment le déplacement périlleux du leader Dudelange à Pétange (5e, 30 pts) et le choc entre le Progrès et le Fola. Des rencontres qui pourraient confirmer ou sonner le glas des ambitions de certains. Le Progrès (4e, 33 pts) voit dans ce sommet face aux Eschois une occasion importante de recoller au trio de tête. Les hommes de Cyril Serredszum ont réussi à se rassurer mercredi grâce à une qualification probante pour les demi-finales de la Coupe de Luxembourg face à Mühlenbach (0-3).

La 19e journée



Dimanche



Progrès - Fola (15h)

Pétange - F91

Jeunesse - Strassen

Rosport - Hostert

RFCU - Mondorf

Rumelange - Differdange

Etzella - Hamm Benfica (16h)

Une bonne nouvelle pour beaucoup, puisque cela pourrait ouvrir la 4e place à une Coupe d’Europe. Mais en face, le Fola (2e, 35 pts) a pu préparer son match durant la semaine. Frais, les hommes de Jeff Strasser visent plus haut et espèrent donc repousser un concurrent à la course au titre et laisser la Jeunesse (3e,34 pts) derrière. Celle-ci devra d’ailleurs se montrer brillante pour prendre le dessus sur l’équipe en forme du moment, Strassen. Une formation qui a accroché le leader Dudelange (1-1) le week-end dernier.

Des points que le F91 (37 pts) souhaite récupérer à Pétange (5e, 30 pts). Mais Dino Toppmöller devra faire sans de nombreux cadres comme Schnell, Stolz, Melisse, Couturier ou encore Cruz. Et comme son équipe a dû batailler ferme face à Mondorf en Coupe mercredi, (victoire 3-2 a.p.), la mission semble bien plus compliquée.

(Saïd Kerrou/L'essentiel)