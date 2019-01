De gardien de parking à la tête de la D1 belge

Deuxième au terme de la saison 2011-2012 avec la Jeunesse et transféré à La Louvière en D3 belge en janvier 2013, le footballeur Dieumerci Ndongala a connu un début de carrière laborieux avant de se retrouver actuellement en tête de la D1 belge sous les couleurs du KRC Genk. Après des passages successifs à Charleroi, à Gand, au Standard de Liège et maintenant dans le Limbourg, sa trajectoire est pour le moins étonnante.

Dans l'hebdomadaire SportMagazine, ce mercredi, Dieumerci Ndongala est revenu sur sa période luxembourgeoise où il arpentait le flanc droit du stade de La Frontière avec une certaine aisance. «Je vivais à Arlon et je m'entraînais le soir à Esch», rappelle celui qui avait 20 ans à ce moment-là. «J'étais tellement déçu de me retrouver là que j'ai même pensé arrêter ma carrière et faire autre chose que du football.»

Il a provoqué un bouchon au Luxembourg

Le Belgo-Congolais aurait changé d'attitude au moment où son entraîneur du moment, le Belge Sébastien Grandjean, désormais Directeur sportif au Royal Excelsior Virton, lui aurait indiqué «d'aller bosser en plus du football.» «Je me levais à 4h30 du matin et je commençais une heure plus tard», précise celui qui possède aussi une sélection avec la République Démocratique du Congo.

«J'étais gardien de parking et c'était très dur. Un jour, je me suis endormi au bureau et je n'étais pas en mesure d'ouvrir la barrière du parking. Les automobilistes étaient furieux et je n'entendais rien. Il y a même eu un bouchon sur une boulevard où une énorme file s'était formée...», rigole-t-il encore aujourdhui. Cette expérience professionnelle n'aura duré que six mois et Dieumerci a fait un sacré chemin depuis. Avant de fêter un titre de champion de Belgique en fin de saison?

(fl/L'essentiel)