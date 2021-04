Le Racing poignarde la Jeunesse

C'est un but, inscrit dans les derniers instants, qui pourrait peser lourd d'ici un mois, à la fin de la saison. À égalité dans la lutte pour la quatrième et dernière place européenne, en forme ce printemps, la Jeunesse et le Racing ont eu du mal à se montrer à la hauteur de l'enjeu. Pendant une première période brouillonne de part et d'autre, la seule occasion franche a été l'œuvre des hommes de la capitale. Dans le second temps d'un corner, Yann Mabella plaçait une reprise de volée sortie par Lucas Fox (18e).

Après la pause, ce sont les Eschois qui se sont approchés le plus près de l'ouverture du score, stoppés par la sortie de Romain Ruffier dans les pieds du puissant Moussa Maazou lancé dans la profondeur (68e). Dans une fin de match rythmée d'un but à l'autre, Ruffier a sauvé le Racing d'un arrêt réflexe sur une tête de Stelvio Cruz (86e). Quelques instants plus tard, Yan Bouché ouvrait enfin le score en concluant un contre mené par Loris Tinelli (0-1, 87e).

Avec six journées restant à disputer, la course à la quatrième place reste plus que jamais disputée, mais le RFCU a pris la main. Les trois candidats au titre (Fola, Hesperange et Dudelange) se sont largement imposés.

La 27e journée

Jeunesse - RFCUL 0-1 Differdange - Strassen 1-1 Rodange - Dudelange 0-3 Hostert - Hamm Benfica 0-3 Etzella - Pétange 2-2 Mondorf - Progrès 0-1 Rosport - Fola 1-5 Swift - Wiltz 4-2

Le classement

1. Fola 56 points 2. Swift 52 3. Dudelange 52 4. RFCUL 40 5. Progrès 39 6. Jeunesse 37 7. Differdange 33 8. Hostert 32 9. Wiltz 31 10. Strassen 29 11. Rosport 26 12. Rodange 20 13. Mondorf 19 14. Hamm Benfica 18 15. Pétange 17 16. Etzella 14

(Tom Vergez/L'essentiel)