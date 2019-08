Le Progrès gagne et met la pression en leader

Le Progrès Niederkorn a ouvert la 5e journée de BGL Ligue avec une nette victoire à Rosport samedi. Un succès acquis grâce à des buts d'Emmanuel Françoise (60e), Belmin Muratovic dans la foulée (61e) et Jacky Mmae en fin de match (81e). Avec 13 points en cinq matchs, Niederkorn a mis la pression sur ses adversaires, notamment Differdange, qui jouent dimanche.

Dans l'autre match de samedi, Rodange et la Jeunesse ont partagé les points dans un match spectaculaire (3-3). La Jeunesse a laissé filer deux points importants dans la course au podium et a été menée plusieurs fois au score. D'abord 1-0 sur l'ouverture du score de Ramdedovic (13e), puis 2-1 après un but de De Sousa (52e). Esch est revenu au score à chaque fois par Boakye (40e) et Makota (57e) avant de prendre pour la première fois l'avantage grâce à Meddour (80e). Mais dans une fin de match tendue, De Sousa a inscrit un doublé et sauvé les siens.

(L'essentiel)