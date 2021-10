«Je ne parlerai plus de tout et de rien dans le vestiaire»

«L'essentiel»: Avez-vous été surpris qu'on vous propose ce poste de coach? David Vandenbroeck: Oui et non. On avait déjà eu des discussions pour que je fasse un jour partie du staff du FC Wiltz. Mais là c’est un changement du tout au tout. J’avais l’idée d’arrêter ma carrière de joueur à la fin de cette saison. Cette transition n’est pas dans le timing que j’avais pu imaginer mais c’est une très belle marque de confiance et de respect de la part du club.

Vous n'avez pas voulu continuer à jouer en parallèle? J'ai toujours pensé que c'était impossible à faire à un niveau comme la BGL Ligue.

Comment allez-vous gérer ce changement de statut au sein du vestiaire? Je veux garder de la proximité avec les joueurs. Mais il y a proximité et proximité. Je ne vais plus rigoler de la même manière, je ne vais pas m’asseoir dans le vestiaire et parler de tout et de rien. Je leur ai dit que je restais la même personne, que je les ai tous appréciés en tant que coéquipier et que je continuerai en tant qu’entraîneur. Je ne suis pas là pour faire le tyran.

Comment expliquez-vous ce début de saison décevant? L’an dernier, on venait de monter donc a pu jouer sur l’effet de surprise. Cette saison, on a des blessés et il y a eu quelques petites tensions. C’est la vie d’un groupe, ce sont des choses qu’on doit pouvoir gérer. Le gros problème, c’est qu’on donne l’impression de ne pas être un bloc, de ne pas être une équipe. Il faut réapprendre la vie en communauté, le partage et le don de soi.

Comment s’est passé votre première séance mercredi soir? Je suis resté en retrait, là où la place d’un coach doit être, à essayer de stimuler les joueurs. Ça s’est très bien passé. J’ai essayé d’impliquer le staff. Je n’ai parlé à aucun moment de hiérarchie, j’ai parlé de partage et de collaboration. Une page se tourne mais le livre n’est pas fermé.

Quel est votre objectif cette saison? Simplement de rétablir une dynamique positive, un esprit de groupe. Je veux qu’on ait la gnaque.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)