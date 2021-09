Le F91 s'offre le Racing dans un match fou

Dans une partie rythmée et spectaculaire, Dudelange a renoué, dimanche, avec la victoire sur la pelouse du Racing (4-3). Les hommes de Carlos Fangueiro ont réussi à mieux gérer les moments clés où le match s’est emballé. Le F91 prend les commandes de BGL ligue avec 11 points.

De la technique, de la vitesse, des prises de risque et aucun calcul. La première mi-temps de ce match opposant deux équipes du top 5 au coup d’envoi a été le théâtre d’un véritable déluge d’occasions franches. Dejvid Sinani se chargeait de faire trembler les filets le premier, en reprenant un ballon dans la surface (0-1, 6e). Après un face à face raté par Yann Mabella (9e), Mana Dembélé lui répondait, reprenant alors qu’il était par terre, une frappe écrasée de Loris Tinelli (1-1, 13e).

Déluge de buts

Et, quand après 25 minutes de football aussi intense, le rythme commençait à faiblir, Dudelange relançait le spectacle en perforant le bloc du Racing sur un superbe jeu à trois mêlant Dejvid Sinani, Samir Hadji et conclu par un lob d’Adel Bettaieb (1-2, 27e). Seul face au but, l’attaquant dudelangeois, intenable dimanche, manquait ensuite le cadre et la balle de break (42e).

En seconde période, le Racing aurait pu revenir au score mais Mana Dembélé frappait à côté (62e). Tout juste entré en jeu, Mohcine Hassan creusait l’écart en plaçant, sur corner, une tête déviée dans son propre but par Gordon Büch (1-3, 70e). Le but d’Emmanuel Françoise (2-3, 81e) remettait le feu à un match décidément fou qui n’allait pas s'arrêter là. Et même quand Dejvid Sinani pensait avoir mis fin au suspense en sanctionnant un Romain Ruffier parti à l’abordage (2-4, 84e), une faute de Kobe Cools dans la surface offrait l’occasion au Racing de croire au miracle. Ou plutôt à Mana Dembélé de s’offrir un doublé (3-4, 90e+1).

(L'essentiel/Nicolas Grellier)