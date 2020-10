La Jeunesse coule contre Differdange

L’arrivée d’un nouvel entraîneur, surtout s’il est jeune et venu de l’étranger, amène toujours son lot de curiosité et d’espoirs. Du côté de la Jeunesse, ils ont vite été douchés. Pour son premier match en championnat du Luxembourg, Giorgos Petrakis (32 ans) a vu sa nouvelle équipe balayée par le FC Differdange dans son propre stade (1-4).

BGL Ligue



Jeunesse Esch - FC Differdange 03 1-4

Racing Luxembourg - FC Rodange 0-0

Una Strassen - US Hostert 3-2

F91 Dudelange - Etzella Ettelbruck 3-0

Hamm Benfica - US Mondorf 0-2

UT Pétange - Victoria Rosport 2-0

FC Wiltz - Fola Esch 1-2

Chez les visiteurs, c’est Andreas Buch qui a été la star des vingt premières minutes. Le meilleur buteur de la BGL Ligue a confirmé son image de renard des surfaces en marquant depuis l’intérieur des six mètres à trois reprises, dont une dans son propre but (13e) en déviant involontairement un dégagement de son coéquipier Théo Brusco. Il avait auparavant ouvert le score en reprenant un centre de Hugo Komano, parti comme une flèche sur son côté droit (9e), avant de redonner l’avantage à Differdange sur une action similaire partie de la gauche et initiée par Gonçalo Almeida (18e).

Andreas Buch, encore lui

Deux tirs sur le poteau plus tard, par Aurélien Joachim (24e) puis encore Buch (25e), le FCD03 a fait le break grâce à une puissante reprise de volée en lucarne de Gianni Medina (27e, 1-3). Pas vraiment en maîtrise dans le jeu mais terriblement dangereux dès que la Jeunesse leur laissait une brèche, les Differdangeois ont rendu l’affaire très compliquée à des Eschois en souffrance dans leur animation et coupables de trop nombreuses erreurs techniques.

Petrakis a bien tenté de secouer son équipe en changeant deux joueurs à la mi-temps, mais moins d’une minute après le retour sur la pelouse, Andreas Buch avait inscrit son troisième but de la soirée, encore de près après avoir profité de deux contres favorables (46e, 1-4) et la débâcle a continué pendant le second acte, avec une Jeunesse qui tenait le ballon mais n'a jamais laissé penser qu'elle pourrait sauver l'honneur.

(Tom Vergez / L'essentiel )