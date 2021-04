Le Progrès maîtrise Wiltz et retrouve des couleurs

Le Progrès remet la machine en route en BGL Ligue. Après une défaite (1-0) contre Pétange la semaine passée, un doublé de Ryad Habbas a permis au Progrès de s’imposer contre Wiltz dimanche (2-0) et de faire une bonne opération en vue de la course à l’Europe contre un adversaire direct.

BGL Ligue - Les résultats



Ropsort - F91 Dudelange 0-4

Etzella - Racing 0-2

Fola - Pétange 4-0

Swift - Hamm Benfica 1-1

Progrès - FC Wiltz 71 2-0

Mondorf - Strassen 1-4

Hostert - Jeunesse 1-1

Rodange - FC Differdange 1-3



En première mi-temps, Niederkorn a su bien exploiter les espaces laissés par Wiltz pour se créer les occasions les plus franches. Ryad Habbas a d’abord raté un face à face avec Ralph Schon (12e) avant de tromper le gardien international luxembourgeois en reprenant une offrande de Ryan Klapp dans la surface (1-0, 16e). Les hommes de Stéphane Leoni auraient même pu rentrer aux vestiaires avec un avantage plus important mais Habbas (34e) et Issa Bah (45e) ont vu leurs tentatives repoussées. En face, Sanel Ibrahimovic aurait pu tromper la vigilance de Sébastien Flauss d’un lob inspiré qui est tombé juste derrière la barre (32e).

De nouveau plus dangereux en seconde période, Niederkorn n’a d'abord pas su concrétiser ses occasions à l’image de son buteur Ryad Habbas. L’attaquant a d’abord fait le geste de trop alors qu’il avait la voie dégagée pour marquer (62e) avant de mal négocier un nouveau face à face (63e). C’est finalement en convertissant un penalty obtenu après une main de Miguel Dachelet dans la surface que Ryad Habbas a offert le but du break (76e). Un succès précieux alors que le Progrès s'apprête à recevoir le Fola et se déplacer sur la pelouse du Swift Hesperange.

(Nicolas Grellier/ L'essentiel )