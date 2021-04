Dejvid Sinani, fer de lance d'un Fola qui veut son titre

Dans un Fola qui cartonne cette saison (53 buts et une seule défaite en 19 matches), Dejvid Sinani ne pouvait que se régaler. En soutien de l'irrésistible Zachary Hadji, le natif de Belgrade atteint à 28 ans une régularité et une efficacité inédites pour lui.

«Le football offensif que l'on joue permet à tous les joueurs d'être plus décisifs», souligne Sinani, qui compte dix buts et six passes décisives en seulement treize apparitions, après une déchirure à la cuisse qui l'a privé d'une grande partie du début de saison. «J'ai continué à travailler malgré ma blessure, se souvient-il. Ça m'a permis de revenir plus fort et de continuer à progresser».

«Il faudra qu'on soit au sommet nous aussi»

Après quelques années sans s'imposer à Differdange, le frère aîné de l'international Danel Sinani s'était véritablement révélé avec Mondorf en 2017/2018 avant de signer à Esch. «Depuis le début de ma carrière, j'ai toujours essayé de m'améliorer saison après saison, avance-t-il, pour expliquer cet épanouissement tardif. Depuis que je suis au Fola, j'ai continué à faire mieux chaque année que la précédente».

Une belle dynamique qui sera cruciale mercredi soir dans un choc face au F91 qui peut propulser le Fola vers le titre. Contre l'équipe qui leur a infligé leur seule défaite de la saison, les Eschois voudront continuer leur course en tête. «C'est un match au sommet, il faudra qu'on soit au sommet nous aussi», tranche Sinani.

(Tom Vergez/L'essentiel)