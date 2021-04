Grandjean prolonge d'une saison avec le Fola

Un an de plus pour Sébastien Grandjean avec le Fola. Arrivé sur le banc du club doyen cet été, à la place de Jeff Strasser, le technicien belge a prolongé d’une saison supplémentaire son contrat qui arrivait à échéance en juin. Une prolongation qui arrive alors que son équipe est toujours en tête de la BGL Ligue, avec quatre points d’avance et un match de plus à disputer que ses rivaux Hesperange et Dudelange.

«J’ai 50 ans, je n’ai plus envie d’être remis en question sur chaque décision, je crois qu’il y a une confiance qui s’est installée ici et qui explique les résultats qu’on a cette année», souligne Grandjean.

«Intégré très rapidement»

«On a eu la chance de trouver quelqu’un qui s’est intégré très rapidement dans notre projet, a salué quant à lui le président du Fola, Mauro Mariani. Quand on a recruté Sébastien, l’objectif était de jouer les premiers rôles au sein de la BGL Ligue et ce but est déjà atteint. Nous lui avions aussi demandé d’intégrer des jeunes et quand on regarde nos matches, on peut dire que là aussi le contrat a été rempli».

Par ailleurs, les dirigeants eschois ont présenté la composition de leur staff en vue de la saison prochaine avec une nouveauté. Ancien entraîneur de la Jeunesse, Lionel Zanoni succède à Noémie Mura comme analyste vidéo.

Le nouvel homme fort de la vidéo aura des fonctions élargies puisqu’il sera également chargé d’analyser les matches des U17 et U19. En ce qui concerne le reste du staff, Miguel Correia reste entraîneur assistant, Filipe Noronha rempile comme entraîneur des gardiens et Miguel da Costa entamera sa 13e saison comme préparateur physique.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)