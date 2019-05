Dino Toppmöller quitte le F91 et rejoint... Virton!

C’était devenu un secret de polichinelle et c’est désormais officiel: Dino Toppmöller quitte le F91 Dudelange et devient l’entraîneur de Virton, fraîchement promu en D1B belge, soit la D2 en Belgique. Repris par Flavio Becca en 2018, le club gaumais intégrera, dès la saison prochaine, le monde professionnel belge en compagnie de 7 autres clubs dans l’antichambre de l’élite qui compte, quant à elle, 16 équipes.

Début de la préparation le 21 juin



La D1B reprendra le week-end du 2 août. La préparation débutera donc le 21 juin. Le premier entraînement officiel aura lieu le 24 juin. Les internationaux luxembourgeois Moris et Malget, qui arrivera aussi de Dudelange, reprendront le 1er juillet.

«L’accord de deux saisons est tombé entre toutes les parties jeudi», a déclaré Frédéric Lamotte, représentant de la direction virtonaise lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi à Luxembourg: «Samuel Petit aura les pleins pouvoirs désormais pour développer une académie de jeunes qui devra rayonner dans toute la Grande Région».

«On peut réussir des bonnes choses à l’avenir»

«Je suis très content de l’arrivée de Dino Toppmöller», a déclaré Samuel Petit, qui a permis à l’équipe de Virton d’être championne en D1 Amateur (D3 belge): «Je ferai désormais le maximum pour former des jeunes qui pourront intégrer l’équipe première».

«Je suis très content de devenir le nouveau coach de Virton», a souligné pour sa part Dino Toppmöller. «C’est un grand challenge pour moi, et ce club a faim de D1B. On veut s’y maintenir avec un jeu offensif pour séduire les supporters qui mettent une très bonne ambiance dans le stade. Si tout le monde travaille bien ensemble, on peut réussir des bonnes choses à l’avenir».

Devenir plus professionnel, c’est l’objectif de Virton. «Nous allons mettre en place une cellule médicale de premier ordre et nous allons créer notre propre cellule de recrutement pour les jeunes et l’équipe première», a encore indiqué la direction virtonaise: «Cela nous permettra d’être plus performant. Les pros et l’académie sont au centre de nos préoccupations».

