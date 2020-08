Rentrée parfaite pour Dudelange contre Pétange

Privé de sa première journée par le Covid-19, le F91 Dudelange a bien négocié son retour sur les pelouses avec une victoire 3-0 face à un Pétange déjà battu en Ligue Europa jeudi. La nette victoire a mis longtemps à se dessiner pour le F91, qui a pourtant profité d'une entame apathique de Pétange, avec une grosse occasion dès la 30e seconde, puis un penalty obtenu par Pokar et transformé par Van Den Kerkhof (8e, 1-0). Par la suite, les Pétangeois posaient le pied sur le ballon, sans inquiéter la solide défense à cinq de Dudelange.

Les locaux, qui disputaient leur premier match officiel depuis six mois, avaient du mal à construire et n'étaient dangereux qu'en contre. En début de seconde période, ils étaient sauvés à deux reprises par leur gardien Tim Kips, auteur de superbes envolées sur des têtes de Nanizayamo (50e, 59e). Profitant du manque de réalisme des hommes d'Ismael Bouzid, ils finissaient par faire le break grâce à Hassan Nader (66e, 2-0), rentré en jeu cinq minutes plus tôt. Servi par Adel Bettaieb sur son but, le nouvel entrant lui rendait la pareille dix minutes plus tard, toujours en contre, pour le troisième but des siens (76e, 3-0).

(L'essentiel/Tom Vergez)